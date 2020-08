Inter, colpo in prospettiva! In arrivo un classe 2004 ceco: i dettagli – GDM

L’Inter mette a segno un nuovo colpo per il Settore Giovanile diretto da Samaden. Come riportato dal sito del giornalista Di Marzio, a breve verrà annunciato l’arrivo di un centrocampista ceco che si unirà probabilmente all’Under 17

RINFORZO IN MEZZO – “Operazione in prospettiva per l’Inter. Dalla Repubblica Ceca è in arrivo il giovane centrocampista Samuel Grygar. Classe 2004, ha salutato l’Ostrava ed è pronto a trasferirsi in nerazzurro. La settimana scorsa era a Milano, ma quasi un anno fa aveva già visitato il centro sportivo nerazzurro. Adesso il club ha deciso di portarlo nel proprio settore giovanile. Centrocampista fisico, con una buona tecnica e doti difensive. Calcia con il destro, in fase offensiva anche dalla distanza, sa inoltre rendersi protagonista sui calci piazzati, come saltatore. Le sue capacità lo hanno portato a diventare parte importante delle nazionali giovanili ceche”.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com – Niccolò Altobrando e Luca Bendoni