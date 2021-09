Bologna, non rinnovato il contratto ad un ex dirigente dell’Inter

Il Bologna ha deciso di non rinnovare il contratto con Walter Sabatini, ex dirigente anche dell’Inter. Lo comunica il club tramite il proprio il sito ufficiale

NOTA − “Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante di Bologna Fc 1909 e CF Montreal, comunica che il contratto di consulenza con Walter Sabatini di comune accordo non sarà rinnovato”.

ANNI NERAZZURRI − Walter Sabatini ha fatto parte anche della dirigenza dell’Inter dal 2017 al 2018. Il dirigente di Marsciano ha ricoperto il ruolo di direttore dell’area tecnica, divorziando dal club di Suning dopo nemmeno un anno per divergenze con la società.

Fonte: Bologna Fc.it