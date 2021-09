Shakhtar Donetsk-Inter, i convocati: Inzaghi sceglie su Correa e Vidal

L’Inter ha diramato le convocazioni in vista della sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori. La scelta su Correa e Vidal

CONVOCATI INTER − L’Inter domani scenderà in campo per il match contro lo Shakhtar Donetsk, seconda giornata di Champions League. Tra i 23 giocatori, rientrano anche Joaquin Correa e Arturo Vidal, out Stefano Sensi. Di seguito tutti i convocati.

Portieri: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 97 Radu.

Difensori: 6 de Vrij, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 37 Skriniar, 95 Bastoni.

Centrocampisti: 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 23 Barella, 77 Brozovic.

Attaccanti: 7 Sanchez, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 19 Correa

Fonte: Inter.it