Atalanta-Fiorentina, viola in semifinale di Coppa Italia: rimonta in 10

È appena terminata con il punteggio di 2-3 Atalanta-Fiorentina, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. I viola – dopo essere finiti in 10 uomini – volano in semifinale, dove affronteranno la vincente tra Juventus e Sassuolo.

PRIMO TEMPO – Si conclude con un 2-3 Atalanta-Fiorentina, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa Italia. Dopo solo nove minuti sono i viola a passare in vantaggio, quando de Roon commette fallo in area su Gonzalez: Piatek si presenta sul dischetto e spiazza Musso, siglando così la rete dello 0-1. Vantaggio che dura una ventina di minuti, perché alla mezz’ora arriva il pareggio dei neroblu: destro a giro di Zappacosta su assist di Freuler e 1-1.

SEMIFINALE DI RIMONTA – Nel secondo tempo ci pensa il nuovo arrivato Boga a portare avanti i padroni di casa: gran dribbling al limite dell’area per presentarsi davanti a Terraciano, conclusione sul secondo palo e 2-1. Finita qui? Assolutamente no. Al 71′ arriva infatti un altro rigore per la squadra di Italiano: questa volta Piatek sbaglia, ma rimedia sulla respinta di Musso e sigla il 2-2. La partita rischia di cambiare al 79′, con l’espulsione di Martinez Quarta che lascia i viola in dieci. In pieno recupero, all’ultimo respiro, ci pensa però Milenkovic a completare la rimonta e a mandare la Fiorentina in semifinale. Ad attendere i viola la vincente della sfida tra Juventus e Sassuolo, in programma questa sera.