Bastoni, tentativo per Inter-Liverpool: il gioco vale la candela?

L’infortunio subìto da Alessandro Bastoni nella sfida di Coppa Italia contro la Roma sembra essersi rivelato meno grave del previsto (vedi articolo). Tanto che il giocatore potrebbe forzare il rientro per esserci già in Inter-Liverpool. Ma ne vale la pena?

VOGLIA DI ESSERCI – Un recupero lampo potrebbe portare Alessandro Bastoni a essere già in campo per Inter-Liverpool. Il difensore nerazzurro – come risaputo – salterà la sfida con il Napoli di domenica a causa di una delle due giornate complessive di squalifica che gli sono state comminate dopo il derby. La sua presenza nella prestigiosa gara di Champions League può sicuramente fare tutta la differenza del mondo, ma è saggio rischiarlo? Certo, giocarsi la partita (nonostante i nerazzurri partano nettamente sfavoriti) al meglio è importante. Ma lo è altrettanto preservare l’integrità fisica di una colonna della squadra come Bastoni.

Bastoni, il recupero lampo e il rischio di una possibile ricaduta

FILOTTO DI PARTITE – Il rischio più grande sarebbe quello di una ricaduta che costringerebbe Bastoni a saltare ben più di una manciata di partite. Il tutto mentre il calendario continua a diventare sempre più fitto, tra gli impegni in campionato e il doppio derby in semifinale di Coppa Italia. Ma anche la gara di ritorno con lo stesso Liverpool. La decisione è sicuramente combattuta e solo il campo darà il suo verdetto. Ma di certo è bene valutare se il gioco valga la candela.