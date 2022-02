Inter Women, due nerazzurre convocate nell’Italia Under 23

Sono state diramate le convocazioni in nazionale per l’Italia Under 23 femminile. In lista anche due giocatrici dell’Inter Women.

CONVOCATE – Proseguono le convocazioni nelle nazionali femminili. Il Tecnico Federale Selena Mazzantini ha diramato la lista delle convocate per l’Italia Under 23. Sono due le giocatrici dell’Inter Women incluse in questa lista, ovvero Elisa Polli e Bianca Vergani. Le due nerazzurre saranno impegnate dal 13 al 21 febbraio al raduno di Coverciano.