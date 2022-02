Bastoni, infortunio meno grave del previsto: dall’Inter un indizio e una certezza – SM

Bastoni vuole tornare in campo prima del previsto e ha già fissato il Liverpool come obiettivo. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, il recupero lampo è possibile ma comunque, a priori, in casa Inter c’è una ferma convinzione

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Arrivano altre buone notizie sull’infortunio di Alessandro Bastoni, che è meno grave del previsto. Come riportato da Sport Mediaset, non è da escludere un recupero miracoloso per vederlo in campo già contro il Liverpool mercoledì sera. Quindi praticamente una settimana dopo il problema accusato in Inter-Roma di Coppa Italia. In ogni caso, in casa nerazzurra c’è fiducia di riaverlo a disposizione entro il prossimo weekend. Per questo motivo l’Inter ha fatto ricorso per ridurre la squalifica di due giornate in Serie A. Confermato, quindi, l’indizio del ricorso firmato dall’Avv. Angelo Capellini (vedi focus). La certezza, invece, è la sicura assenza di Bastoni a Napoli, sia per via dell’infortunio sia per la squalifica. Bastoni avrà qualche giorno in più per provare a recuperare per il Liverpool, altrimenti l’obiettivo diventerà automaticamente il Sassuolo (domenica 20 febbraio, ndr).