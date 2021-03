Arsenal a valanga in Grecia. Mourinho ok, vince...

Arsenal a valanga in Grecia. Mourinho ok, vince anche il Granada

Condividi questo articolo

José Mourinho Tottenham

Dopo il pareggio del Milan, a Manchester, e la fragorosa vittoria della Roma, ecco i risultati delle altre sfide degli ottavi di finale di Europa League. Vincono Arsenal, Granada e il Tottenham di José Mourinho senza problemi

Granada-Molde FK 2-0: Ottimo risultato per gli spagnoli che, dopo aver eliminato il Napoli, mettono in discesa l’accesso ai quarti. Le reti di Jorge Molina e Roberto Soldado, una per tempo, bastano a regolare il Molde, che termina la partita in inferiorità numerica.

Olympiacos-Arsenal 1-3: Tutto facile per i Gunners di Mikel Arteta. La sblocca Odegaard con un gran siluro nel primo tempo. Il pareggio di El Arabi è solo un’illusione per i padroni di casa. Magalhaes ed Elneny chiudono la pratica e ipotecano la qualificazione.

Tottenham-Dinamo Zagabria 2-0: Spurs in scioltezza grazie alla doppia marcatura di uno scatenato Harry Kane. Anche José Mourinho mette un piede e mezzo nei quarti di finale.