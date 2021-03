Milan, pareggio beffardo col Manchester United: Kjaer trova l’1-1 al 92′

Simon Kjaer Milan

Il Milan pareggia l’andata degli ottavi di finale di Europa League in casa del Manchester United. A Diallo risponde Kjaer.

DOPPIA BEFFA – Il Milan esce dall’Old Trafford (vuoto) mentre risuona una musica beffarda. E non solo perché il primo tempo finisce 0-0 anziché 0-2. I rossoneri riescono infatti a segnare al Manchester United ben due volte nei primi dodici minuti. Prima con Rafael Leao, poi con Franck Kessie. Il gol del portoghese viene annullato per fuorigioco, quello dell’ivoriano per un tocco di mano. Tuttavia è la squadra di Stefano Pioli a fare la partita. E come nella più classica delle beffe, a segnare davvero sono i Red Devils. Al 50′ Bruno Fernandes pesca Amad Diallo con un lancio verticale dalle retrovie. L’italo-ivoriano (classe 2002) è in campo dall’inizio della ripresa, e trova il tempo perfetto per sbucare alle spalle della difesa del Milan e superare Gianluigi Donnarumma toccando di testa. Una beffa a cui i rossoneri riescono a rimediare solo al 92′. Simon Kjaer anticipa tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo e firma il pareggio. Rimane tutto in ballo per la gara di ritorno.