Fonseca: «Lo Shakhtar due pari con l’Inter, è squadra di gran valore»

Condividi questo articolo

Paulo Fonseca Roma-Sassuolo

Fonseca ha parlato a Sky Sport nel post partita di Roma-Shakhtar Donetsk 3-0, andata degli ottavi di finale di Europa League (vedi articolo). L’allenatore portoghese, ex di serata, ha elogiato la formazione ucraina ricordando i due 0-0 con l’Inter nel girone di Champions League.

ELOGIO ALL’AVVERSARIO – Paulo Fonseca ha ritrovato il suo passato, senza avere pietà: la Roma ha vinto 3-0 ipotecando i quarti di Europa League. Il tecnico portoghese ricorda il girone di Champions League degli ucraini: «Lo Shakhtar Donetsk lo conosco molto bene. È una squadra di grande valore: non ha solo battuto il Real Madrid, ha pareggiato due volte con l’Inter, è una squadra che si chiude bene ed è fortissima in contropiede. Ma penso che abbiamo fatto molto bene, non abbiamo lasciato molte situazioni a loro. E una cosa importante: questa squadra si abbassa ma difende molto corta, era importante la questione della profondità. Principalmente nel secondo tempo abbiamo fatto bene».