Roma-Shakhtar Donetsk 3-0: Fonseca cala il tris alla sua ex squadra

Paulo Fonseca Roma

Roma-Shakhtar Donetsk, andata degli ottavi di finale di Europa League, è finita 3-0 in favore dei giallorossi. La squadra di Paulo Fonseca va in goal con Pellegrini, El Shaarawy e Mancini

DEMOLITI – Dopo il pareggio del Milan a Manchester, Paulo Fonseca scende a valanga sulla sua ex squadra: Roma-Shakhtar Donetsk finisce 3-0. Per i giallorossi, la qualificazione ai quarti di finale di Europa League si mette in discesa. Il primo squillo, all’Olimpico, porta la firma di Lorenzo Pellegrini (23′). Nella ripresa, vanno a segno anche El Shaarawy (73′) e Gianluca Mancini (77′). Fonseca può sorridere.