Nel corso della diretta sui nostri canali social (vedi video) Maurizio Pistocchi, giornalista di “Sport Mediaset”, ha annunciato in esclusiva per Inter-News.it che la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro di Suning. Di seguito il primo estratto dell’intervento di Pistocchi nell’ospitata a Weekchat

ATTESA – Suning-Inter: nuovo capitolo. Negli ultimi giorni si erano affievolite le novità sul fronte societario, e le attenzioni di tifosi e media si sono tutte rivolte al campo: domenica sera, infatti, c’è Napoli-Inter. Ma secondo Maurizio Pistocchi, noto giornalista di “Sport Mediaset”, potrebbero esserci novità proprio a partire da lunedì prossimo: «Arriveranno novità sul piano societario – ha detto Pistocchi, nel corso della diretta con la Redazione di Inter-News.it -. So che Suning si è affidato a Godlman Sachs USA per la ricerca di possibili partner o compratori. La prossima settimana qualche novità arriverà. Ma non sul piano dei compratori, probabilmente su quello delle partnership per il rifinanziamento. 250 milioni di dollari è la cifra che serve: 100 milioni per il mercato, 50 per le pendenze e 100 per garantire una continuità fino a dicembre di quest’anno. Sarà una settimana molto importante. Suning ha intavolato delle trattative nel periodo più critico della pandemia, in cui il governo cinese aveva deciso un totale cambiamento di rotta nei confronti del calcio. Oggi mi risulta che Suning abbia garantito sostegno aziendale e ha preso un impegno, formale e scritto, per il pagamento della gestione dell’Inter. Ma questo non esclude che stiano cercando un partner o un nuovo compratore. Certamente la valutazione dell’Inter a dicembre non è quella che potrebbe essere a fine maggio. Può darsi che a fine stagione ci sia qualche compratore più motivato. Sarà una settimana decisiva sia per il primo posto che per gli sviluppi societari».