WEEKCHAT – Rivedi la diretta di Inter-News.it con Maurizio Pistocchi

Weekchat, l’appuntamento fisso con la redazione di Inter-News.it. Recupera in differita la puntata andata in diretta giovedì 15 aprile. Ospite d’eccezione Maurizio Pistocchi, giornalista, opinionista e moviolista affermato di “Sport Mediaset”

WEEKCHAT – Ti sei perso l’appuntamento LIVE con la redazione di Inter-News.it? Nessun problema! Rivedi la puntata del podcast Weekchat in differita, quando e come vuoi. Segui la pagina Facebook (clicca qui) e iscriviti al canale YouTube (clicca qui) di Inter-News.it per recuperare tutti i contenuti. L’ospite speciale di questa settimana è Maurizio Pistocchi, noto giornalista e opinionista di “Sport Mediaset”. Tanti i temi trattati nella diretta insieme al Direttore Responsabile Riccardo Spignesi e ai redattori Daniele Berardi e Ivan Vanoni. Dalla corsa scudetto alla presentazione di Napoli-Inter, passando per le vicende di Suning (su cui Pistocchi ha annunciato novità imminenti). E in chiusura anche diversi aneddoti di calciomercato, con nomi del calibro di Ronaldinho e Kanté, vicinissimi all’approdo in nerazzurro. Di seguito il video dell’ultima puntata di Weekchat.