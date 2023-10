ESCLUSIVA IN − Jeda: «Inter, più spazio a Frattesi! Scommesse? Non mi piace una cosa»

Jeda, ex giocatore di Serie A e oggi apprezzato opinionista televisivo, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Dal caso scommesse passando per l’Inter e la lotta Scudetto, tanti gli argomenti trattati con l’ex attaccante. Di seguito l’intervista completa

Caos scommesse, Jeda, che idea si è fatto?

Sono di questo parere qua: se qualcuno sicuramente ha sbagliato e giusto che paghi. I calciatori di Serie A sanno benissimo che non si può scommettere in maniera assoluta su qualsiasi cosa. Fatto questa premessa, però, bisogna fare anche delle distinzioni e soprattutto stare attenti nel mettere alla gogna dei ragazzi, che possono sicuramente aver sbagliato. Questo è poco ma sicuro. La cosa che non mi piace è che in Italia c’è sempre questa spettacolarizzazione delle notizie e questo non è buona cosa per lo sport. Questa cosa di creare sempre lo scoop, andare dentro il ritiro della Nazionale a ridicolizzare i giocatori. Questo no, non sono assolutamente d’accordo!

Cose di campo e di Inter, il pensiero di Jeda

Davide Frattesi, sempre decisivo in Nazionale – quattro gol nelle ultime 5 partite – merita più opportunità all’Inter?

Credo che Inzaghi conti tanto su di lui e sul fatto che possa essere un giocatore decisivo. Qui si parla di dare qualche opportunità in più, che lo stesso Frattesi ha meritato di meritarsi. Sia al Sassuolo che all’Inter e in Nazionale ha dimostrato di essere un giocatore decisivo nei momenti importanti. Sta diventando maturo nel punto giusto. Personalmente qualche opportunità e qualche minuto in più glieli darei. Soprattutto perché ha meritato di meritarselo, tutto qui. Con Nicolò Barella possono giocare tranquillamente insieme perché sono giocatori di sostanza, di molta corsa, ma anche di inserimento. Frattesi può essere qualcosina in più da questo punto di vista rispetto a Barella, che però arriva tanto alla conclusione ed è uno dei più forti nel suo ruolo. Ma Frattesi ha raggiunto una maturità molto importante, lo ritengo un giocatore assolutamente decisivo sia per l’Inter che per la Nazionale. Dico sempre una cosa: meglio avere problemi di abbondanza che non averli.

Jeda cosa ci dice di questo avvio impressionante di Lautaro Martinez, arrivato già a undici reti stagionali?

Il Mondiale ha aiutato, ma nel suo step di crescita c’è anche e soprattutto un altro aspetto: l’amore dei tifosi dell’Inter nei suoi confronti. I sudamericani lo vedono e puntano sempre a ricambiarlo. Lui si è sentito perfettamente integrante in un ambiente che lo sta esaltando e lo sta amando in maniera molto consistente. Si è preso la responsabilità della fascia da capitano e ha trasformato ciò in un punto di forza. Tutto l’amore dell’ambiente nerazzurro ha fatto sì che lui potesse diventare davvero un punto di riferimento assoluto per questa squadra. Io se fossi un presidente o un dirigente dell’Inter la mia priorità, in questo momento, sarebbe quella di trattenere a tutti i costi Lautaro Martinez.

Impatto di Marcus Thuram all’Inter molto positivo con tre gol e sette assist messi già a referto. Jeda è sorpreso?

Mi ha sorpreso in maniera positiva, ma mi aspettavo che facesse bene. Ho visto parecchie partite di Thuram. In Germania secondo me non è riuscito ad imporsi probabilmente per qualche problema fisico o comunque per un qualcosa che lo ha frenato. Ma io l’ho sempre visto bene in Nazionale. Ero molto fiducioso che si potesse completare con Lautaro Martinez perché è un giocatore, che magari rispetto a Romelu Lukaku ha meno fisicità, ma ha comunque una sua potenza fisica e in velocità straripante. E credo che il fatto di venire in un ambiente come l’Inter probabilmente abbia esaltato pure le sue caratteristiche perché l’Inter gioca in un modo, che secondo me, per lui è l’ideale. Anche il fatto di aver cambiato posizione, passando da esterno ad attaccante puro, gli ha giovato. Cosa molto importante perché magari quando giochi da esterno sei costretto a ripiegare e sei in una posizione di campo dove sei costretto a difendere di più e le caratteristiche di Thuram non sono quelle di un’ala.

Carlos Augusto ha ricevuto la sua prima convocazione nel Brasile. Jeda, giudica positivi questi primi mesi all’Inter del suo connazionale?

Mi ha sorpreso tanto, fin da quando giocava al Monza in Serie B. Ha dimostrato di essere un giocatore di categoria importante, un giocatore che può dimostrare il suo. E la convocazione col Brasile lo dimostra, non è facile essere convocati dalla nazionale verdeoro. Ma è un giocatore che ha ancora tanto da dimostrare e migliorare. Non è facile perché devi condividere la fascia con un giocatore come Federico Dimarco, che ha avuto una crescita davvero importante in questi ultimi anni. Non a caso è diventato un punto di riferimento sia per l’Inter che per la Nazionale. Però io sono convinto che Carlos Augusto possa fare ancora meglio, ma su quella fascia mancina l’Inter credo sia molto molto ben coperta.

Il parere di Jeda sullo Scudetto

Un parere sulla lotta Scudetto. Vede una favorita?

A livello di organico l’Inter è la squadra più forte, ma è ancora presto. La lotta tra Inter e Milan sarà fino in fondo, credo che la Juventus possa anche lottare così come il Napoli. Non sarà un campionato dove si può indicare una favorita già in assoluto, anche perché ogni domenica la situazione al vertice cambia. È un campionato molto equilibrato e difficile, dove ci sono squadre come la Fiorentina o lo stesso Lecce, ben organizzate e interessanti, capaci di mettere in difficoltà anche le grandi.

Jeda, Juventus leggermente avvantaggiata dalla mancanza di coppe?

Dico di no! Il fatto di essere in Europa è un vantaggio perché guadagni in motivazione. Non è un vantaggio vedere le altre giocare in Europa e tu no. Il vantaggio è quello di giocare bene e di vincere più partite possibili. Inoltre, negli ultimi giorni la Juventus ha avuto diversi problemi di formazione a causa di guai fisici di alcuni giocatori. Qui la mancanza di coppe non c’entra nulla. C’entra come lavori durante la settimana.

Champions League, la fiducia di Jeda

Una domanda sul percorso in Champions League delle squadre italiane. Jeda, quest’anno abbiamo Inter, Milan, Napoli e Lazio.

La tendenza delle squadre italiane negli ultimi anni è cambiata. C’era un tempo dove le squadre italiane venivano subito eliminate, magari facevano più fatica. Negli ultimi due anni, è cambiato molto lo scenario. Vedo maggior equilibrio, l’esperienza delle squadre italiane in Europa è cambiata, sono cambiate anche le avversarie. Sono fiducioso sul fatto che le squadre italiane possano sicuramente ripetersi e fare bene anche in Europa.

