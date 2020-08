Umtiti positivo al Coronavirus: no problemi per Barcellona-Bayern Monaco

Umtiti positivo al Coronavirus: no problemi per Barcellona-Bayern...

Dopo Jean Clair Todibo, un altro giocatore del Barcellona è stato trovato positivo al Coronavirus. Si tratta di Samuel Umtiti, che non aveva in ogni caso viaggiato con la squadra a Lisbona per le final eight di Champions League. Nessun problema, dunque, in vista di Barcellona-Bayern Monaco di questa sera.

POSITIVO – Dopo quello di Jean Clair Todibo, un altro caso di Coronavirus scuote l’ambiente Barcellona. Un altro giocatore francese del club, infatti, è stato trovato positivo al virus, ovvero Samuel Umtiti. Nonostante la positività, la società catalana ha dichiarato che il difensore è asintomatico. Il giocatore è in un buono stato di salute e, secondo i protocolli, si trova in isolamento domiciliare. Il club ha informato le autorità sportive e sanitarie del caso, in modo che si possa tracciare e testare anche le persone con cui il francese è entrato in contatto. Nessun problema comunque in vista di Barcellona-Bayern Monaco di questa sera, dal momento che Umtiti non aveva viaggiato a Lisbona con la squadra per le final eight di Champions League.