Barcellona-Bayern Monaco, fiducia a Perisic: le formazioni ufficiali

Dopo essere sceso in campo da titolare nel ritorno degli ottavi di finale contro il Chelsea – partita nella quale ha anche trovato la via del gol – Ivan Perisic sarà nuovamente schierato dal primo minuto per l’importantissima Barcellona-Bayern Monaco, valevole per i quarti di finale di Champions League.

FIDUCIA – Sembra avvicinarsi sempre più il riscatto di Ivan Perisic. Il croato, infatti, sarà regolarmente in campo dal primo minuto anche in Barcellona-Bayern Monaco, sfida in programma questa sera e valevole per i quarti di finale di Champions League. Si tratta della seconda volta consecutiva, dopo la sua presenza in campo dal primo minuto nella scorsa sfida contro il Chelsea – ritorno degli ottavi di finale – nella quale ha anche trovato la via del gol. Hans-Dieter Flick punta dunque su di lui e il riscatto dall’Inter non sembra più essere un’utopia.

FORMAZIONI – Oltre a Perisic, nel Bayern Monaco scenderanno in campo anche Neuer, Boateng, Kimmich, Alaba, Davies, Goretzka, Thiago Alcantara, Gnabry, Müller e Lewandowski. Nel Barcellona giocheranno invece ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, de Jong, Vidal, Busquets, Messi e Luis Suarez.