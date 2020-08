Verona-Inter Women 2-1, Tarenzi in gol. Sabato prima ufficiale

Termina 2-1 Verona-Inter Women, amichevole di preparazione in vista del campionato femminile. Risultato amaro per le ragazze di Attilio Sorbi, nonostante la rete di Stefania Tarenzi.

SCONFITTA – Termina 2-1 Verona-Inter Women e a nulla serve il gol di Stefania Tarenzi, se non a rendere meno amara la sconfitta. Le ragazze di Attilio Sorbi, che proprio quest’oggi hanno giocato l’amichevole contro la squadra veneta in vista dell’inizio del campionato (sabato prossimo, contro la Fiorentina), si sono trovate sotto per 2 reti a 0 grazie a un rigore nel primo tempo e al raddoppio nella ripresa. Il gol per le nerazzurre arriva al 36′, come detto grazie al destro di Stefania Tarenzi.