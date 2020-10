Spadafora: “Serie A, al momento situazione sotto controllo. Il protocollo…”

Vincenzo Spadafora

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport e delle politiche giovanili, ha rilasciato una breve intervista sull’aumento di casi di Covid-19 in Serie A e sul protocollo stilato con la FIGC e la Lega Serie A

SITUAZIONE – Vincenzo Spadafora ha parlato ai giornalisti presenti: «La situazione è ancora sotto controllo. Se la Lega vuole può stringere ancora le maniche. Io auspico che ci sia un rigoroso rispetto del protoccollo poiché non è stato così per tutti dall’inizio. Juventus-Napoli? Mi aspetto decida il Giudice Sportivo. Non mi esprimo 24 ore prima della sentenza».