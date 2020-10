Milan, al via la settimana pre Inter: il report dell’allenamento

Inter-Milan

Sabato alle 18 si giocherà Inter-Milan. Dopo un giorno di riposo i rossoneri guidati da Stefano Pioli oggi sono tornati ad allenarsi in vista del derby contro i nerazzurri di Antonio Conte. Ecco il report

ALLENAMENTO – “Il gruppo, sempre in numero ridotto per via delle assenze dei vari giocatori impegnati con le rispettive nazionali, è sceso in campo alle 15.30 dopo aver svolto la parte di attivazione muscolare in palestra. Per iniziare spazio a degli esercizi atletici utilizzando degli ostacoli bassi e dei coni, poi a una serie di torelli a tema. La sessione è proseguita attraverso un’esercitazione tecnica abbinata a una fase atletica, ovvero una serie di scambi, cross e tiri in porta intervallati da alcuni allunghi sui 50 metri. La consueta partitella su campo ridotto ha concluso il programma odierno. Per mercoledì, a Milanello, è previsto un solo allenamento al mattino”.

Fonte: acmilan.it