Italia, l’Under 20 si veste da Under 21 e non sbaglia: Irlanda KO

Alberto Bollini Italia

Vittoria per l’Italia Under 20 nella veste di Under 21 visti i casi di positività al Covid-19. Gli azzurrinni – con l’aggiunta di 4 giocatori – hanno infatti superato facilmente l’Irlanda nel match di qualificazione agli Europei di categoria. Ecco il report del match

REPORT – L’Italia Under 21 guidata dal CT dell’Under 20 Alberto Bollini si porta in vantaggio al 43’. Lancio lungo dalle retrovie, Sottil parte in posizione regolare sulla fascia ed entra in area da sinistra, destro sul palo lontano e 1-0. Il giocatore del Cagliari (uno dei quattro reduci dell’Under 21) riscatta così un errore fatto in precedenza quando aveva calciato alto da buona posizione. Al 62’ sempre Sottil sfonda sulla destra cross basso e tocco in anticipo di Cutrone (altro “fuoriquota”) per il raddoppio. Debutto per Pirola ammonito al 20′, ma il centrale di proprietà dell’Inter in prestito al Monza è stato autore di una gran partita.

CLASSIFICA – Con questa vittoria l’Italia vola in testa alla classifica a quota 16 punti a pari punti proprio con l’Irlanda che ha una gara in più. Segue l’Islanda a un punto, ma con le stesse partite giocate degli azzurrini.