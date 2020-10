De Vrij: “Olanda, con l’Italia sarà un’altra partita! Coronavirus…”

Stefan de Vrij Olanda

De Vrij è stato il protagonista della conferenza stampa dell’Olanda, assieme a de Boer, alla vigilia del match di domani a Bergamo con l’Italia (vedi articolo). Il difensore dell’Inter ha parlato anche con Aurelio Capaldi di Rai Sport, soffermandosi sul match di UEFA Nations League e sui casi di Coronavirus.

NUOVO CICLO – Stefan de Vrij, alla vigilia di Italia-Olanda di UEFA Nations League, parla anche a Rai Sport. Il difensore commenta il passaggio da Ronald Koeman a Frank de Boer come commissario tecnico: «È da poco che stiamo lavorando. Giochiamo tre partite in una settimana, con poco tempo per allenarci: il gruppo più o meno alla base è rimasto uguale. Stiamo lavorando, stiamo cercando di migliorarci. Ad Amsterdam l’Italia ha vinto meritatamente, però è un’altra partita. Sicuramente non sarà la stessa partita, ma comunque ci rendiamo conto che l’Italia è una squadra molto forte, che gioca insieme da tanto tempo. Si vede la mano dell’allenatore, che è bravo e non perde da tanto: sarà tosta, ma anche una bella partita».

SPERANZA OLANDA – Per de Vrij l’augurio è che domani a Bergamo gli Oranje riscattino il KO di un mese fa, firmato Nicolò Barella ad Amsterdam: «Cerchiamo sempre di essere ottimisti, di trovare il lato positivo. Come dicevo prima sappiamo la forza dell’Italia davanti, ma anche in centrocampo e dietro: è una squadra che ha qualità in tutto il campo, ma anche noi ne abbiamo. Anche noi due anni fa abbiamo iniziato un percorso e siamo cresciuti tanto. Ultimamente mancano i risultati e anche i gol, ma siamo consapevoli della nostra forza e della qualità dei giocatori che giocano in tutta Europa con grandi squadre. Cercheremo di fare una bella figura. I tanti casi di Coronavirus in Serie A? Ora sono qua e mi concentro sulla partita di domani, poi vediamo».