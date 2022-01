Serie A, Atalanta-Torino a rischio! ASL interviene causa COVID-19

A meno di ventiquattro ore dall’inizio della prima giornata del ritorno della Serie A, il calendario rischia di subire degli stop. I numerosi casi di COVID-19 delle ultime ore, infatti, hanno spinto l’ASL di Torino a impedire la partenza dei granata per Bergamo.

SFIDA A RISCHIO – Atalanta-Torino rischia di saltare. Il motivo, chiaramente, è da ricercarsi nei numerosi casi di COVID-19 che stanno colpendo il calcio italiano e non solo. È notizia degli ultimi minuti che l’ASL di Torino ha impedito ai granata di partire in direzione Bergamo, dove dovrebbe andare in scena domani la sfida valevole per la prima giornata del girone di ritorno della Serie A. Resta ora da capire quale decisione prenderà la Lega.