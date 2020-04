Sambia, condizioni stabili ma giocatore in coma indotto: parla l’agente

Sambia, condizioni stabili ma giocatore in coma indotto:...

Junior Sambia, centrocampista del Montpellier, è ricoverato in terapia intensiva a causa del Coronavirus. A fare il punto sulle sue condizioni di salute è stato l’agente del giocatore attualmente in coma indotto

CONDIZIONI – Frederic Guerra, agente di Junior Samba, ha parlato a Le Parisien: «Le sue condizioni non sono peggiorate, ma neanche migliorate purtroppo. La situazione è difficile. Per tre giorni ha sofferto di problemi intestinali poi martedì è andato in ospedale e dopo le sue condizioni a livello polmonare sono peggiorate».