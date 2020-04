Romano: “Inter, no riscatto Sanchez e niente Giroud! Pogba impensabile”

I primi movimenti di mercato dell’Inter raccontati da Fabrizio Romano. Il giornalista, su “Calciomercato.com”, risponde alle domande dei tifosi sulle prossime entrate e uscite. Al centro dell’attenzione le situazioni di Sanchez, Giroud e Pogba

IL PUNTO NERAZZURRO – Di seguito le risposte di Fabrizio Romano: «Paul Pogba guadagna quasi 16 milioni e ne costa almeno 100: oggi è impensabile per l’Inter. Jonathan David è ritenuto un ottimo prospetto ma Antonio Conte vuole giocatori più pronti subito. Lucas Vazquez? Non è l’esterno a tutta fascia che ha in mente l’Inter. Lautaro Martinez? L’Inter non ha nessuna intenzione di fare sconti, al massimo una contropartita. Arturo Vidal e Arthur avrebbero poco senso; al Barcellona piace molto anche Stefano Sensi. Non riscatterà Alexis Sanchez e al momento lavora su Dries Mertens ma il giocatore non ha preso alcuna decisione. Il Chelsea ha rinnovato il contratto di Olivier Giroud per un altro anno, dunque può tenerlo. L’Inter non farà alcuna trattativa per lui: lo avrebbe preso solo a zero, così non sarà».

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com