Candreva e il 25 aprile: “Ora patriottici come mai. Viva l’Italia”

Antonio Candreva, attraverso i propri accoutn social, ha voluto mandare un messaggio. Oggi, 25 aprile, si celebra infatti la Festa della Liberazione e l’esterno nerazzurro ha voluto festeggiarlo con la sua compagna e il suo secondogenito Raul

ITALIA – Queste le parole di Antonio Candreva: «Liberazione … oggi non posso che pensare a quello che ci è successo. Mai come in questo periodo ci siamo mostrati patriottici, uniti e fieri del nostro grande paese: l’Italia. Di questa triste pandemia non dimenticherò la forza e l’unione che noi cittadini Italiani abbiamo tirato fuori. Ognuno a modo proprio. Bandiere esposte fuori dalle case, persone cantare sui balconi, coppie di innamorati ballare, artisti esibirsi … infiniti gesti di liberazione! Liberarsi dalla paura, liberarsi da ogni pensiero triste, liberarsi da questo maledetto virus . Capaci di sognare la libertà…sempre più vicina! Viva l’Italia!»