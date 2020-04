Lippi svela: “West con me all’Inter non giocava, una volta mi fece sorridere”

Lippi ha parlato in diretta Instagram sull’account di Fabio Cannavaro. L’ex CT dell’Italia ed ex allenatore della Juventus ha raccontato un episodio risalente alla sua esperienza all’Inter. Protagonista Taribo West

ANEDDOTO SUI TEMPI DELL’INTER – Il racconto di Marcello Lippi a Fabio Cannavaro: «Taribo West è un ragazzo simpaticissimo, un po’ particolare con queste treccine e questo modo di fare. Io non lo facevo giocare titolare, giocava poco. Poi sai come sono fatto io, ci ho sempre tenuto alla puntualità e al rispetto. Una volta succede che siamo tutti a pranzo alla Pinetina e lui non c’è. Allora mando un massaggiatore a vedere e mi fa: “Sta pregando”. Era in camera, pregava. Poi dopo un quarto d’ora venne e gli faccio: “Scusa, ci mancherebbe altro, tu devi pregare, quando vuoi e quanto vuoi. Però lo puoi fare anche in un altro orario, non quando si deve mangiare”. E mi dice: “No era importante perché ho parlato con Dio e mi ha detto che devo giocare di più”. Mi venne da sorridere e gli dissi: “Dai, andiamo a mangiare perché a me non ha detto niente” (ride, ndr). Però era forte, era simpatico dai. Era un bravo ragazzo. Questa cosa qua è vera, me la chiedono in tanti».