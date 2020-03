Micheli, ex presidente Pergolettese vittima del Coronavirus. Aveva 37 anni

Un’altra triste notizia arriva dal Policlinico di Milano. Come riportato dal quotidiano online “Crema Oggi”, il giovanissimo ex Presidente della Pergolettese non ce l’ha fatta. Il cordoglio per Micheli, stroncato dal Coronavirus

CORDOGLIO SOCIETARIO – “L’U.S. Pergolettese 1932, è affranta e piange la perdita di Andrea Micheli, ex Presidente della Società (dal 2012 al 2016) e da sempre sponsor e tifoso. A Cesare, Anna e a tutta la famiglia Micheli, le più sentite condoglianze da parte di tutti i componenti della Società”.

VITTIMA GIOVANISSIMA – Già presidente del Pizzighettone prima e della Pergolettese poi, Micheli, era ricoverato a Milano da alcuni giorni in condizioni gravi per aver contratto il Covid-19 ed è morto nella giornata di ieri. Si tratta di una delle più giovani vittime del nuovo Coronavirus. Micheli, infatti, solo da qualche giorno aveva compiuto appena 37 anni.

La Redazione di Inter-News.it si unisce al lutto della famiglia tutta.