La Lazio e Lotito si arrendono: rinviata la ripresa degli allenamenti

La Lazio, assieme al suo presidente Lotito, era in prima linea per provare a riprendere gli allenamenti. La società biancoceleste aveva annunciato la ripresa per domani (vedi articolo), ma al termine di una settimana di polemiche ha inevitabilmente deciso che non sarà così.

LOTITO SI ARRENDE – Questo il breve comunicato con cui la Lazio annuncia lo stop. “Nuovamente rinviata la ripresa dell’attività sportiva della Prima Squadra della Capitale.

La ripresa degli allenamenti, precedentemente fissata per lunedì 23 marzo, è stata infatti posticipata a data da destinarsi”. Per i biancocelesti, così come per tutta la Serie A, la ripresa sarà a emergenza Coronavirus superata.

Fonte: SSLazio.it