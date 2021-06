Kulusevski ha riscontrato la positività al Coronavirus. Come riportato dalla Federcalcio Svedese sul proprio sito ufficiale, il giocatore della Juventus è in isolamento e salterà la prima gara di Euro 2020 contro la Spagna

KULUSEVSKI POSITIVO − Questo l’avviso del medico della Nazionale Svedese, il dott. Anders Valentin: «Questa mattina Dejan Kulusevski ci ha informato che aveva sintomi di raffreddore. Dejan ha effettuato immediatamente il test, che ha dato esito positivo. Da allora è isolato dal resto del gruppo e non viaggerà con noi a Goteborg». Le parole del CT Janne Andersson annunciano la decisione presa su Kulusevski: «Notizia triste per noi ma soprattutto per lo stesso Dejan. Non chiameremo nessuna riserva, ma speriamo che possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna». Per la Svezia, l’esordio a Euro 2020 sarà lunedì 14 giugno contro la Spagna. Non ci sarà Kulusevski, che a questo punto spera di poter debuttare più avanti dopo essersi negativizzato. Quello del calciatore della Juventus non è il primo caso di Covid-19 prima dell’inizio degli Europei (vedi articolo).