Busquets positivo al Coronavirus! Spagna in allarme per il capitano

Sergio Busquets, capitano della Spagna, è positivo al Coronavirus. Il centrocampista ha lasciato il ritiro spagnolo, in attesa di sviluppi. A riportarlo è la Federazione iberica.

EUROPEI A RISCHIO – Sergio Busquets rischia di saltare gli Europei di calcio. Il capitano della Spagna è infatti positivo al Coronavirus, dopo un tampone svolto in mattinata. La Federazione spagnola riporta che il centrocampista ha già lasciato il ritiro, mentre i suoi contatti stretti si trovano già in isolamento. Nei prossimi giorni si adotteranno tutte le procedure necessarie per rispettare il protocollo Covid-19, modificando il programma di allenamenti di conseguenza. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi per stabilire se Busquets dovrà rinunciare agli Europei, in partenza venerdì 11 giugno.

Fonte: sefutbol.com