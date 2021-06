Inter, non solo cessione top entro giugno: si lavora per blindare alcuni giocatori – Sky

L’Inter rimane in attesa di capire del futuro di Hakimi ma, al contempo, ha tutta l’intenzione di blindare alcuni giocatori in scadenza di contratto come Young, Ranocchia e D’Ambrosio. Come riporta Matteo Barzaghi di “Sky Sport”, occhi rivolti anche su Brozovic, Barella e Lautaro Martinez

RINNOVI − L’Inter non vuole solo monetizzare ma anche blindare alcuni interpreti. Le parole di Matteo Barzaghi sulla questione: «Inter in attesa di offerte concrete. Deve rientrare entro fine giugno con una cessione importante (Achraf Hakimi resta l’indiziato numero uno, ndr – vedi articolo). Quelli che sono in scadenza di contratto possono rimanere: Ashley Young, Andrea Ranocchia e Danilo D’Ambrosio, che ha firmato per un altro anno. Inoltre, l’Inter vuole blindare anche alcuni giocatori come Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Quest’ultimo piace molto all’Atletico Madrid». Questo il punto della situazione fatto da Barzaghi, che conferma solo in parte quanto filtrato nelle ultime ore sui piani dell’Inter (vedi articolo).