Icardi guarito dal Coronavirus, va in soccorso del PSG che ha tre espulsi

Icardi

Icardi è risultato negativo agli ultimi test per il Coronavirus. Dopo la recente positività (vedi articolo) l’attaccante argentino ex Inter può così tornare a disposizione del PSG. Dovrà farlo anche in maniera rapida, visto che stasera ai pluricampioni di Francia è andata malissimo: altro KO e tre espulsi, fra cui Neymar.

UNO RIENTRA, TRE ESCONO – Mauro Icardi è guarito dal Coronavirus e potrà essere a disposizione mercoledì in PSG-Metz (ore 21), recupero della prima giornata di Ligue 1. L’ex capitano dell’Inter ha dovuto passare un periodo in isolamento domicilare, ma la TV argentina TyC Sports annuncia che ora è guarito e in buone condizioni. Non si può dire lo stesso della squadra di Icardi, il PSG ancora sconfitto. Dopo il KO a Lens giovedì (1-0), stasera Le Classique è finito al Marsiglia, passato 0-1 al Parc des Princes con gol di Florian Thauvin. Non solo: in pieno recupero è scoppiata una rissa che ha visto protagonisti Leandro Paredes per i parigini e Dario Benedetto per i marsigliesi, entrambi espulsi come Layvin Kurzawa e Jordan Amavi che hanno litigato in mezzo al campo. Non è finita qui, perché il VAR ha poi richiamato l’arbitro Jérome Brisard per espellere Neymar: pugno ad Alvaro Gonzalez. Il brasiliano, uscendo dal campo, ha detto di averlo colpito perché razzista, ma è in arrivo lo stesso una lunga squalifica. Icardi, guarito dal Coronavirus, potrà essere quindi favorito da queste assenze per riprendersi il posto nel PSG perso ad agosto.