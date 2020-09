Borja Valero alla firma con la Fiorentina: per lui (quasi) subito l’Inter

Borja Valero sarà a breve di nuovo un giocatore della Fiorentina. Come annuncia il sito “Firenze Viola” il centrocampista spagnolo è arrivato nel capoluogo toscano per firmare il contratto: sfiderà praticamente subito l’Inter da avversario.

LA SFIDA DA EX – Borja Valero fa ritorno alla Fiorentina tre anni dopo. Il centrocampista spagnolo era passato all’Inter nell’estate del 2017: ora, dopo cento presenze esatte in nerazzurro (con cinque gol), fa il percorso inverso. “Firenze Viola” fa sapere che il giocatore, svincolatosi lo scorso 31 agosto, è da oggi a Firenze e domani svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto. Con i gigliati ha giocato dal 2012 al 2017: duecentododici le partite, con diciassette reti. Per Borja Valero ci sarà un quasi immediato ritrovo con il suo fresco passato: fra tredici giorni esatti ritroverà l’Inter. Se per i nerazzurri si tratta del debutto in Serie A, complice il rinvio a mercoledì 30 della trasferta di Benevento, per la Fiorentina sarà la seconda gara in campionato. La squadra di Giuseppe Iachini sarà protagonista del match inaugurale, sabato prossimo alle ore 18 al Franchi contro il Torino. Dove Borja Valero, in attesa di ritrovare l’Inter, potrà fare il suo secondo esordio con la maglia della Fiorentina.