Godin-Cagliari, ora nuovo vertice. Genoa, un ex Inter supera Ranocchia

Condividi questo articolo

Godin Barella Siviglia-Inter

Godin al Cagliari dovrebbe farsi nella settimana appena iniziata, ma le possibilità di vedere Ranocchia al Genoa si stanno abbassando. Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo Twitter, segnala come i rossoblù stiano prendendo un ex Inter.

CHI ESCE IN DIFESA? – Diego Godin al Cagliari è un’operazione che, terminato il weekend, potrà concludersi davvero. Alfredo Pedullà, via Twitter, fa sapere che nel lunedì cominciato da pochi minuti è previsto un nuovo vertice per completare il trasferimento del difensore uruguayano dall’Inter ai rossoblù. In giornata, quindi, sono previsti contatti fra le parti per arrivare alla fumata bianca. C’è però una seconda notizia, che riguarda indirettamente Andrea Ranocchia. Il Genoa è vicino a Juan Jesus, in uscita dalla Roma, e questo potrebbe frenare la corsa a un altro difensore. In aggiunta Daniele Faggiano, pochi minuti fa, ha confermato il ritorno imminente di Edoardo Goldaniga, un altro centrale, e questo può chiudere le porte a Ranocchia. Se per Godin al Cagliari si va verso l’OK, con una trattativa confermata già da venerdì (vedi articolo), per l’altro difensore in uscita dell’Inter le cose si complicano.