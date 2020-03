Fontana: “Per oggi indicazioni positive, ma non abbassiamo la guardia”

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha dato gli ultimi aggiornamenti sull’epidemia in atto lasciando filtrare un po’ di ottimismo

RISULTATI BUONI, MA NON ABBASSARE LA GUARDIA – Fontana ammette che i primi risultati di oggi per la Lombardia sono buoni, ma invita i cittadini a non abbassare la guardia e a mantenere il rispetto delle norme di distanziamento e isolamento: «Le indicazioni che mi arrivano è che stiamo proseguendo sulla buona strada, stiamo mantenendo quella specie di linea che non è più in salita, non è ancora in discesa, ma non stiamo andando avanti nella progressione e questo è l’aspetto positivo a cui guardiamo con grande interesse e attenzione e anche con grande speranza. Questo non toglie che non si debba abbassare la guardia, l’ho detto e ribadito. Purtroppo oggi, non so se è stata una mia impressione, ma ho visto più macchine e più gente in giro come se le discrete notizie degli ultimi giorni avessero fatto sì che i nostri cittadini non si sentissero più obbligato a seguire nel rispetto delle norme. Amici, no, perché se ricominciamo la vita normale evitando il distanziamento alla base di questi risultati purtroppo rischiamo che i risultati ricomincino ad essere negativi. Stiamo andando benino, manteniamoci fermi negli obblighi che dobbiamo rispettare».