Coronavirus, grave lutto per Pep Guardiola: scomparsa la madre

Grave lutto familiare per Pep Guardiola, allenatore del Manchester City. Nella giornata di oggi il Manchester City ha annunciato che, Dolors Sala Carrió, 82 anni, madre dell’alleantore della squadra inglese, è venuta a mancare

CORDOGLIO – Non ce l’ha fatta Dolors Sala Carrió, madre di Pep Guardiola. La donna, 82 anni, era ricoverata a Manresa, Barcellona, dopo aver contratto il coronavirus. Attraverso un tweet apparso sul proprio canale ufficiale il Mancheser City ha voluto esprimere il cordoglio per la scomparsa della madre dell’allenatore spagnolo.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old .

— Manchester City (@ManCity) April 6, 2020