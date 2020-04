Ceferin sicuro: “Serie A potrà essere conclusa! Ascolteremo tutte le Leghe”

Ceferin ha rilasciato una lunga intervista al giornale sloveno Ekipa. Il numero della UEFA garantisce che la Serie A sarà portata a termine ma che in tutti i casi bisogna ascoltare i Governi di ogni Paese. Di seguito le sue dichiarazioni, riportare dall’ANSA

GARANZIA – Alexander Ceferin, presidente della UEFA, assicura che la Serie A sarà conclusa: «Sono fiducioso e ottimista sul fatto che la Serie A possa essere conclusa. Tuttavia, non posso garantire nulla, né promettere alcunché, perché tutto dipenderà dalla situazione di ciascun Paese. La Serie A non rientra nelle competenze dell’Uefa, posso però garantire che non metteremo in pericolo la vita delle persone e che ascolteremo tutti al fine di trovare una soluzione adatta a ogni Lega calcio, dopo che i Governi ci avranno dato il via libera. La Premier? Il Liverpool non può rimanere senza titolo. Se non si giocasse sarebbe comunque opportuno annunciare i campioni di ogni Lega».