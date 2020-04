Damiani: “Icardi? Rimarrà al PSG! Lautaro Martinez? Inter lo accontenti”

Condividi questo articolo

Icardi è uno degli argomenti caldi in casa Inter, che spera nel riscatto del Paris Saint-Germain per incassare i settanta milioni pattuiti. Oscar Damiani – intervenuto ai microfoni di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” – dice la sua sul futuro del centravanti argentino e dell’amico ed ex compagno nerazzurro Lauaro Martinez

SENTENZA – Mauro Icardi rimarrà al Paris Saint-Germain o farà ritorno all’Inter? Ne parla Oscar Damiani, che prima fa una riflessione su Ionut Radu: «Io ho un bravissimo portiere che si chiama Radu, tornerà all’Inter l’anno prossimo e farà la sua carriera. È un ragazzo davvero straordinario. Icardi? È un bel problema perché Edison Cavani è tornato titolare però a fine contratto, Icardi non sta giocando. Non vorrei che non far giocare Icardi sia una mossa per far scendere il prezzo dell’Inter. Io penso che alla fine, vista anche l’eta di Cavani, Icardi ha fatto comunque bene a Parigi, il club francese cercherà di trattare il riscatto con l’Inter e Icardi sarà il centravanti del Paris Saint-Germain anche l’anno prossimo».

CORTE SERRATA – Anche il futuro di Lautaro Martinez è un rebus. Damiani manda un messaggio alla proprietà Zhang: «Se Lautaro resisterà alla corte del Barcellona? Io penso di sì, penso che debba rimanere all’Inter se vogliono provare a vincere. Con Romelu Lukaku fanno una coppia assortita, molto forte. La proprietà Zhang è altrettanto forte, anche economicamente. Io penso che lo possano accontentare sul piano dell’ingaggio e quindi che possa rimanere altri anni all’Inter. Sarebbe un bene anche per noi perché è un giocatore forte per il nostro campionato».