Coronavirus, Italia e quarantena: Serie A e protocollo, dal 18 si riparte?

Coronavirus, Italia e quarantena – 11 maggio: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano la conferma del trend delle ultime settimane. Mentre la fase 2 continua e si discute di nuove aperture, è arrivato il parere del Comitato Tecnico-Scientifico sugli allenamenti collettivi di Serie A

Coronavirus, Italia e quarantena: dati confermati

I dati di oggi confermano l’andamento della curva dei contagi nelle ultime settimane. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva: scendono sotto le 1000 unità, non accadeva dal 10 marzo. Per quanto riguarda la curva dei contagi, incremento al minimo rispetto a ieri (+744). Le vittime invece sono 179 nelle ultime 24 ore. Segno di un trend ormai consolidato.

Coronavirus e fase 2: giorni cruciali per la Serie A

La fase 2 prosegue in Italia in maniera abbastanza ordinata, ma con continue polemiche su eventuali nuove aperture. Il calcio intanto prosegue nei suoi tentativi di ripartenza. Oggi è arrivato il parere del Comitato Tecnico-Scientifico (qui i dettagli). Aumenta l’ottimismo per la Serie A, se le richieste per il nuovo protocollo verranno rispettate. Il 18 maggio potrebbe essere decisivo per la ripresa degli allenamenti collettivi.