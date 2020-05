Frey: “Ammiro Borja Valero, l’ho visto alla cena dell’Inter. Chiesa resti”

Frey ha parlato di Borja Valero e Federico Chiesa ai microfoni di “Calciomercato.com”. L’ex portiere dell’Inter sottolinea la qualità del centrocampista, mentre consiglia l’esterno per il suo futuro in una big. Di seguito le sue dichiarazioni

BORJA VALERO SIMBOLO VIOLA – Sebastien Frey elogia il centrocampista dell’Inter: «Ha lasciato un segno indelebile tra i tifosi della Fiorentina, è un giocatore che ho sempre ammirato. Ci siamo visti a una cena di Natale dell’Inter e mi ha raccontato del suo amore per Firenze, credo che dopo quelli della mia generazione lui sia stato il più amato dalla tifoseria».

FUTURO IN UNA BIG? – Sebastien Frey consiglia a Chiesa di restare a Firenze, nonostante il pressing di Inter e Juventus: «Era meno egoista e più bomber del figlio, ma in Federico rivedo qualche sua caratteristica. Chiesa jr ha ancora tempo per crescere, oggi è una promessa”. Sul quale tutte le big hanno messo gli occhi: “Io gli consiglio di rimanere a Firenze per diventare grande e trascinare la Fiorentina, poi magari può pensare di fare il salto. Andare in una grande squadra ora per giocare una partita su cinque non è conveniente».