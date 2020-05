Serie A femminile: attesa per il 18 maggio. Inter, allenamenti a casa

Serie A femminile in attesa di sviluppi, come tutto il calcio. In vista del 18 maggio, si attende il decreto per regolamentare gli allenamenti collettivi. L’Inter Women intanto prosegue gli allenamenti individuali a casa, come riporta “Tuttomercatoweb”

DECISIONI POLITICHE – Non c’è solo la Serie A maschile. Sono attesi doverosi aggiornamenti in vista del 18 maggio: dopo il parere del Comitato tecnico-scientifico riprenderanno gli allenamenti? Intanto l’Inter prosegue gli allenamenti individuali, aspettando le novità del caso. Anche il calcio dei dilettanti e quello femminile attendono le decisioni: il 18 maggio resta lo snodo cruciale.