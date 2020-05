Coronavirus, Italia e quarantena: calo confermato. Bundesliga in vetrina

Condividi questo articolo

Coronavirus, Italia e quarantena – 26 maggio: i dati di oggi (qui il bollettino) evidenziano la conferma del calo registrato ieri e in generale nell’ultima settimana. Tra allenamenti e date ancora da decidere, la Serie A è in attesa. La Bundesliga, invece, si prende la scena

Coronavirus, Italia e quarantena: conferme dai dati. Meno di 100 decessi

I dati del 26 maggio portano in dote molte conferme sulla corsa del Covid-19 in Italia. Contenuto il numero di nuovi positivi: 397 contro i 300 di ieri, dato comunque decisamente rassicurante. Anche il numero di persone che hanno perso la vita sembra in calo rispetto alle settimane drammatiche trascorse: 78 decessi nelle ultime 24 ore. Sono diverse le regioni a contagio zero: Alto Adige, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

Coronavirus: Bundesliga in vetrina, in attesa della Serie A

Se i dati in miglioramento saranno confermati anche nelle prossime settimane, dovrebbe avvenire la tanto attesa ripresa della Serie A. In Italia intanto proseguono i confronti sulle date e le modalità della ripartenza, mentre in Germania si gioca. La Bundesliga rappresenta, ad oggi, l’unica valvola di sfogo per tanti appassionati in astinenza dal calcio giocato. Borussia Dortmund-Bayern (qui i dettagli) non sarà stata una partita estremamente spettacolare, ma rappresenta la conferma che il calcio di alto livello sta tornando. Ma con tutte le dovute precauzioni a cui il mondo intero si sta a fatica abituando.