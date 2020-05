Bayern, Bundesliga in mano: Perisic in campo, 0-1...

Bayern, Bundesliga in mano: Perisic in campo, 0-1 al Borussia Dortmund

Il Bayern Monaco ha praticamente vinto la Bundesliga. Vince 0-1 in casa del Borussia Dortmund e si porta a +7 sui gialloneri secondi in classifica, con sei partite ancora da disputare. Per Perisic subentro felice nella parte conclusiva di gara.

IL BIG MATCH – Il Bayern Monaco vince 0-1 in casa del Borussia Dortmund e mette le mani sulla Bundesliga 2019-2020. Successo di misura, anche se quanto fatto vedere nel Westfalenstadion vuoto mostra un divario maggiore fra le due squadre in favore dei pluricampioni di Germania. Subito chance per Erling Haaland, ma Jérome Boateng lo mura quando sembrava tutto fatto per sbloccare la partita. Un salvataggio sulla linea anche di Lukasz Piszczek su Serge Gnabry, con un tocco a centro area di quest’ultimo respinto a portiere battuto. Il match si sblocca un minuto e mezzo dalla fine del primo tempo: splendido pallonetto dal limite di Joshua Kimmich e Roman Burki è scavalcato. Nella ripresa il Bayern Monaco legittima il vantaggio, con il Borussia Dortmund che a venti minuti dal termine perde Haaland per infortunio. Al 73′ entra Ivan Perisic, che partecipa così al successo, mentre nel finale Robert Lewandowski colpisce il palo di sinistro. Titolo per il Bayern Monaco ormai a un passo.