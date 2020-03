Coronavirus, comunicato Napoli su sospensione attivitÃ  sportiva

Coronavirus, comunicato Napoli su sospensione attività sportiva

Condividi questo articolo

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale della società, il Napoli ha comunicato il prolungamento della sospensione dell’attività sportiva fino a data da destinarsi a causa dell’emergenza causata dal Coronavirus.

COMUNICATO – Sembra ben lontano il momento in cui il calcio potrà regolarmente riprendere dallo stop dettato dall’emergenza Coronavirus. Tra le tante società che hanno dichiarato il prolungamento della sospensione di ogni attività sportiva, quindi anche gli allenamenti, oggi si è aggiunto anche il Napoli. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della società: “La SSC Napoli comunica che l’attività sportiva è sospesa fino a data da destinarsi. La data di ripresa delle sedute di allenamento verrà stabilita in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria in materia di diffusione del Covid-19”.