Coronavirus, Terim positivo. Il messaggio dell’allenatore del Galatasaray

Condividi questo articolo

Terim è positivo al Coronavirus. L’allenatore del Galatasaray, che appena otto giorni fa era in panchina per un derby di Super Lig contro il Besiktas, ha annunciato i risultati del test attraverso il suo account ufficiale Twitter.

L’ANNUNCIO – Questo il post di poco fa da parte di Fatih Terim, allenatore del Galatasaray ed ex tecnico di Fiorentina e Milan: “Secondo i risultati dei test effettuati oggi, sono positivo al Coronavirus. Sono in buone mani all’ospedale, non vi preoccupate. Comunicherò altre informazioni al più presto”.