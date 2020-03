Joao Mario: “Euro 2016 vittoria incredibile. Il mio sogno in carriera…”

Intervistato per un video di domande e risposte con i tifosi pubblicato sul suo profilo ufficiale “Instagram”, Joao Mario – centrocampista della Lokomotiv Mosca in prestito dall’Inter – ha parlato della vittoria agli Europei con il Portogallo e del suo ruolo preferito

VITTORIA PRESTIGIOSA – Il momento più bello nella carriera di Joao Mario è sicuramente la vittoria degli Europei nel 2006 con il Portogallo: «Vincere Euro 2016 è stato qualcosa di incredibile, è un onore che durerà per tutta la vita, penso di essere parte della storia del Portogallo dopo aver vinto un trofeo così prestigioso».

CARATTERISTICHE – Joao Mario ha poi risposto anche ad alcune domande dei tifosi riguardo al suo modulo e al suo ruolo preferito in campo: «Il modulo che mi piace di più è il 4-3-3 con due centrocampisti centrali perché è la tattica con cui mi sento più a mio agio e centrocampista centrale è la posizione dove mi trovo meglio, perché è quella dove ho giocato durante il mio percorso nelle giovanili».

SOGNO – Un sogno per Joao Mario, dopo aver giocato in Portogallo, Italia e adesso in Russia, sarebbe quello di giocare anche in Spagna: «Oltre ai campionati dove ho già giocato, quello spagnolo penso sia quello che mi si addice di più perché si gioca un buon calcio. È un sogno che magari potrà un giorno avverarsi».