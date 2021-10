Brahim Diaz negativo, a disposizione per il Milan. Anche in vista derby

Buone notizie in casa Milan, anche in vista del derby contro l’Inter del 7 novembre. Torna infatti a disposizione il numero 10 Brahim Diaz, risultato negativo al test per il COVID-19.

DI NUOVO DISPONIBILE – Brahim Diaz torna a disposizione del Milan di Stefano Pioli. Il trequartista spagnolo è infatti risultato negativo al tampone per il COVID-19, come comunicato da una nota del club rossonero. Una notizia che interessa relativamente anche in vista del derby contro l’Inter in programma il 7 novembre. Salvo ulteriori infortuni o squalifiche, dunque, Brahim Diaz non mancherà alla sfida.