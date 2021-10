Pistocchi: «Inter-Juventus da rimborso del biglietto. Poche idee»

Maurizio Pistocchi è tornato a parlare di Inter-Juventus, sottolineando il poco spettacolo offerto dalla partita. Tanto che il noto giornalista sportivo – sul suo profilo Twitter ufficiale – l’ha definita una partita da rimborso del biglietto.

ZERO SPETTACOLO – Maurizio Pistocchi non è rimasto soddisfatto dallo spettacolo offerto da Inter-Juventus, criticando la prestazione di entrambe le squadre. Queste le sue parole su quanto visto: “Al di là delle discussioni arbitrali, sia la Juventus – inguardabile nel primo tempo – che l’Inter -troppo passiva nel secondo -hanno proposto un’idea di calcio con pochi contenuti, e un gioco lento, poco propositivo. Uno spettacolo per il quale sarebbe giusto il rimborso del biglietto“