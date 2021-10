Inter, rinnovata una partnership fino al 2023: il comunicato

Con una nota apparsa sul sito ufficiale della societa, l’Inter ha comunicato di aver rinnovato la partnership con Fratelli Beretta fino alla stagione 2022-2023. Il marchio sarà dunque Official Regional Partner dei nerazzurri fino al termine della prossima annata.

PARTNERSHIP RINNOVATA – L’Inter e Fratelli Beretta rafforzano la propria partnership prolungandola fino al 2023. Come comunicato dalla società nerazzurra sul proprio sito ufficiale, “il marchio di eccellenza del settore agroalimentare, già Official Supplier del Club Nerazzurro, diventa Official Regional Partner fino alla stagione 2022-23. Un accordo che conferma la collaborazione che dal 2019 ha visto il Gruppo Beretta sempre più attivo al fianco della squadra”.

ORGOGLIO – Vittore Beretta, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Beretta, ha commentato in questo modo: «Siamo orgogliosi di continuare il percorso con i Campioni d’Italia qui a San Siro, la Scala del Calcio. L’Inter è come noi una realtà ricca di storia e tradizione, ma in grado di guardare al futuro e innovarsi. Mantenendo saldi i valori in cui crediamo fortemente: impegno, lavoro di squadra, sacrificio e benessere di corpo e mente».