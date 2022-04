Zaniolo fuori, ora decide Mourinho: una certezza gioca a favore dell’Inter – CdS

Zaniolo è nel limbo giallorosso, da cui non potrà uscire da solo. La decisione sul suo futuro è condizionata dalle idee di Mourinho. A riportarlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola, che fissa il prezzo per strapparlo alla Roma. E sappiamo cosa significa per l Inter

DENTRO O FUORI – Non è un mistero che il futuro di Nicolò Zaniolo (vedi articolo) sia incerto. Il classe ’99 piace a tanti club, che si stanno informando sulla sua situazione contrattuale con la Roma, ancora indecisa sul da farsi. Rinnovo o cessione? Dopo la Juventus si è interessato il Napoli, che valute le possibilità di investimento. Al momento Zaniolo è fuori dai giochi giallorossi, non solo per via di un fastidio muscolare. Da vedere se riuscirà a convincere José Mourinho a rimetterlo al centro del progetto tecnico della sua Roma. In attesa di avere risposte dall’accoppiata Mourinho-Zaniolo, la certezza è che non sono mai iniziate le trattative per il rinnovo del contratto. E senza rinnovo la cessione in estate sarà ovviamente lo scenario più logico. Inoltre, come riportato dal Corriere dello Sport a firma Roberto Maida, da Trigoria filtra che in estate verrà considerata “buona offerta” una proposta da almeno 50 milioni di euro. Non 80, quindi, come ipotizzato giorni fa. Fosse confermata questa indiscrezione, l’Inter otterrebbe i suoi 7.5 milioni legati alla percentuale del 15% sulla futura rivendita. Ma quale club offrirà 50 milioni per Zaniolo in estate?

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida

